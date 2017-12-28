ضبط رجال الأمن بسجون العاصمة المقدسة كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد السجناء، كان على وشك إدخالها معه إلى السجن.
وقالت مصادر إن السجين كان قد طلب مقابلة الموظف المسؤول عن العلاج النفسي للسجناء، وبعد خروجه من مكتب الموظف بدت عليه علامات الارتباك، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق” أن رجال الأمن شكوا في وضعه وبتفتيشه عُثر على المخدرات بحوزته.
وأضافت أنه بالتحقيق المبدئي معه أفاد بأنه تسلم المخدرات من الموظف بناءً على اتفاق مسبق بينهما، وباستجواب الموظف أنكر التهمة التي وجهها له السجين، لافتة إلى أنه تم تفتيش سيارة الموظف، وقد عُثر بداخلها على مبالغ مالية.
وأبانت المصادر أنه تم إعداد محضر بالواقعة، والتحقيق مع الموظف والسجين، وتضمين المضبوطات في ملف القضية، تمهيداً لإحالة الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
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