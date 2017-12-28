قتل نحو 17 عنصرا من ميلشيات الحوثي بينهم قيادي كبير وأصيب العشرات، خلال تصدي القوات المسلحة لعدة هجمات للميليشيات قبالة الحد الجنوبي.
وقالت مصادر وفقا لـ”الوطن”، إن طائرات الأباتشي والمدفعية السعودية، نجحت في إحباط محاولات مجموعات حوثية للتسلل باتجاه الحدود، ودمرت عددا من الأهداف المتحركة والثابتة.
وأوضحت أن العملية أسفرت عن مصرع 10 من العناصر بينهم قيادي كبير مسؤول عن إطلاق الصواريخ والعمليات إضافة لعشرات الجرحى، وتدمير عربة محملة بالسلاح ومستودع ذخيرة، ومنصة لإطلاق الصواريخ كانوا ينوون استهداف المدنيين داخل حدود المملكة بها.
ولفتت إلى أن القوات المسلحة تصدت أيضا لهجوم حوثي قبالة الخوبة، ما أسفر عن مصرع 7 انقلابيين وهروب آخرين، بعد تركهم أسلحتهم.
من جهتها، اعترفت ميليشيات الحوثي للمرة الأولى من نوعها رسميا الأربعاء، بمصرع أحد قياداتها البارزة بغارة جوية للتحالف في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأقرت الميليشات بمقتل العميد ياسر فيصل الأحمر الذي تم تعيينه مؤخرا قائدا للواء 135 مشاة، حيث نعاه ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى القيادي الحوثي صالح الصماد.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، برقية عزاء مطولة، من الصماد إلى نجل ياسر الأحمر.
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