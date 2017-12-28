كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن 8 فئات قالت إنها مشمولة بالإعفاء من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة، الذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من الإثنين المقبل الموافق 1 يناير 2018.
وتضمنت الحالات المعفاة من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة التي حددتها الوزارة: زوج المواطنة، زوجة المواطن، أبناء المواطنة من أب غير سعودي، الجنسيات المعفاة من الإبعاد، المنشآت الصغيرة جداً والتي تترواح عمالتها بين “1 -5” عمال، عمالة شركات ومكاتب الاستقدام فرع تأجير العمالة المنزلية.
كما شملت حالات الإعفاء أيضاً مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، 4 عمال من عمالة المنشآت الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 9 أفراد، في حال كان مالك المنشأة متفرغاً عن العمل.وفق “أخبار 24”.
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