ضبطت إدارة الطوارىء ببلدية محافظة الخرج خلال جولاتها المكثفة على الباعة المتجولين المخالفين للأنظمة والأشتراطات البلدية وباعة شاي الجمر كميات من المواد المجهولة المصدر وكذلك استخدام مواد غير صالحة للاستعمال الآدمي في بيع الشاي اضافة إلى سوء النظافة ومخالفتها الإشتراطات الصحية وتم مصادرة الكميات من قبل ادارة الطوارىء و تطبيق الغرامة المنصوص عليه بلائحة الجزاءات والغرامات .
هذا وبين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري حرص البلدية على تطبيق الأنظمة البلدية وأن الجولات الميدانية تسعى فيها البلدية لمنع المخالفات والبيع الغير نظامي وأكد أن الجولات التفتيشية والرقابية مستمرة على الطرقات وابالقرب من المراكز التجارية والأماكن التي يتم فيها مزاولة الأنشطة الغير نظامية ودعى المواطنين بالتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن المخالفين للأنظمة البلدية عن طريق الرقم الموحد 940 وعن طريق الحساب الرسمي للبلدية kharjmun1.
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