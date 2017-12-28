ذكرت مصادر أن محاكم التنفيذ منعت أحد الأمراء من السفر وأوقفت خدماته؛ بسبب رفضه دفع مؤخر صداق لطليقته يتجاوز مليون ريال.
وأوضحت المصادر وفقاً لما أوردته “عكاظ”، أن الأمير الصادر ضده حكم التنفيذ قام بتطليق زوجته، لتُسارع طليقته إلى الجهات القضائية لمطالبته بدفع مؤخر الصداق الموجود بعقد الزواج والذي يتجاوز مليون ريال.
وبيّنت المصادر أن الزوج أقر أمام القاضي بوقوع الطلاق وصحة ورقة مؤخر الصداق، لكنه رفض دفعها مبرراً ذلك بأنه كتب مؤخر الصداق في لحظة لهو ومزاح ولم تكن على محمل الجد، ولا يوجد عليها شهود.
ولفتت إلى أن الزوجة قدمت طلباً إلى محاكم التنفيذ بعد حصولها على صك الطلاق، قبل أن تنجح في الحصول على سند تنفيذي يجبر طليقها على تسديد مؤخر الصداق في غضون 5 أيام، مع إيقاف خدماته ومنعه من السفر.
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