أظهر مقطع فيديو متداول كيف تعامل معلم بإحدى المدارس مع طالب، بعد ارتباكه أثناء إلقائه فقرة في الإذاعة المدرسية
وبيّن الفيديو الطالب وقد ارتبك قبل تقديمه فقرة الحديث الشريف في الإذاعة المدرسية بابتدائية الإمام النووي بحائل، وظهر عليه التوتر ولم يستطع تذكر ما يريد قوله.
وتدخل المعلم نواف الغربي وحاول تهدئة الطالب وطلب منه عدم الخوف، حتى تمالك الطالب نفسه واستطاع أن يقول الحديث ليلقى إشادة معلمه الذي طلب من زملائه التصفيق له، فيما أشاد عدد كبير من المغردين بتصرف المعلم وأثنوا على دعمه ومساندته للطالب.
وفق”اخبار24″.
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