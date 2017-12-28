أكدت الإدارة العامة للمرور أن نظام الرصد الآلي بدأ في رصد مخالفتي ربط حزام الأمان واستخدام الجوال خلال القيادة بشكل تجريبي في بعض المدن.
وأوضح مدير إدارة المرور العميد محمد البسامي وفقاً لـ”سبق”، أن رصد مخالفتي الجوال وربط حزام الأمان سيجرى تطبيقه في 5 مدن رئيسة؛ هي “الرياض وجدة والدمام والطائف عسير”، مشيراً إلى أن الأمر سيطبق في بقية مناطق المملكة خلال 2018.
وبيّن أن هناك توسعاً في نشر كاميرات رصد هاتين المخالفتين على الطرق الناقلة بين المدن والمحافظات، موضحاً أن الأمر في مرحلة الربط الإلكتروني مع بعض الجهات المختصة.
ونفى البسامي ما يتداول بشأن تقسيط المخالفات المرورية، مبيناً أنه يمكن لمرتكبي المخالفات أن يسدد كل مخالفة على حدة.
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