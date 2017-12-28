وصل لاعب النادي الأهلي المحترف السوري عمر السومة أمس (الأربعاء) إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادماً من ألمانيا بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة في كاحله.
وفي رسالة وجهها إلى جمهور الأهلي، عبّر السومة عن سعادته باستقبال الجماهير له في المطار، واعداً إياهم بأن يعود أقوى، مبيناً أنه سيعود للتدريب بعد 3 أسابيع وبعدها بفترة من 3 أسابيع إلى شهر سيكون جاهزاً للعودة إلى الملاعب.
يذكر أن عمر السومة قد تعرض للإصابة في كاحل القدم أثناء تدريباته مع فريقه، ليتوجه إلى مدينة ميونخ الألمانية لإجراء جراحة على يد جراح متخصص تكللت بالنجاح.
عمر السومه يتحدث لجماهير #الأهلي عقب وصوله لجدة.
ننتظرك .. لتعود أقوى.@omaralsomah pic.twitter.com/OzeLeSbI5M
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧ وفق”اخبار24″.
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