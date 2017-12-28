تبدأ محكمة الأحوال الشخصية في الرياض اليوم (الخميس)، تطبيق خدمة عقد نكاح المقيمين في منازلهم بواسطة مأذوني الأنكحة والموثقين.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”الحياة”، أن محكمة الأحوال الشخصية بالرياض ستكون أول محكمة بالمملكة تقدم تلك الخدمة للمقيمين.
ولفتت إلى أن النظام المعمول به يحتم على المقيمين إجراء وفسخ عقود النكاح الرسمية في المحكمة، بعكس المواطنين الذين تقدم لهم تلك الخدمة في منازلهم بحضور المأذونين.
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