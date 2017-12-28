حذّرت وزارة التجارة والاستثمار تجار المحلات التجارية من الامتناع عن بيع أي سلعة؛ رغبةً منهم في انتظار موعد البدء رسمياً في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ورد المتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين، على استفسار أحد الأشخاص بشأن مدى أحقية وكلاء السيارات في الامتناع عن البيع عبر حسابه بـ”تويتر”، قائلاً: “الامتناع عن البيع لأي سلعة يعتبر مخالفة تُعاقب عليها أنظمة وزارة التجارة والاستثمار”.
وأضاف الحسين أن هناك استثناءً واحداً لتلك القاعدة، وهو “إذا كان هناك عرض وحدد عدد القطع المسموحة لكل زبون” وفق”اخبار24″.
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