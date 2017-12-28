أنقذ تعاون أمني بين المركز الوطني للعمليات الأمنية “911” وأمن الطرق، مقيماً بعدما علق مثبت السرعة في سيارته بطريق مكة المكرمة- جدة، ليمنع وقوع عدة حوادث كادت أن تقع بعد فقد قائدة السيارة السيطرة عليها.
وأوضح مركز العمليات الأمنية أنه تلقى بلاغاً أمس (الأربعاء) من مقيم أفغاني، أفاد خلاله أنه يقود سيارة من نوع “نيسان أرمادا” متجهاً من مكة المكرمة إلى جدة تعطل بها مثبت السرعة طالباً المساعدة.
وأضاف المركز أنه تم التواصل مع المبلغ وإعطاؤه التعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، وتم فتح مسارات بالتنسيق مع الدوريات وأمن الطرق بنقطة الشمسي لضمان سلامة السائق ومرتادي الطريق.
وبين أن دوريتين واحدة من الأمام والثانية من الخلف أقفلتا على المركبة وهدأت من سرعتها حتى أوقفتها تماما بعد بوابة مكة، ولم ينتج عن العملية وقوع إصابات ولله الحمد. وفق”أخبار24″.
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