اقام مستشفى الولادة والاطفال
وبينت الصحة أنها تهدف من ذلك
كما تم الشرح على زوار المعرض
حيث كرم المدير الطبي الدكتور مشعل العنزي ادارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض على الدعم والمساهمة في نجاح الفعالية المقامة .
اقام مستشفى الولادة والاطفال
وبينت الصحة أنها تهدف من ذلك
كما تم الشرح على زوار المعرض
حيث كرم المدير الطبي الدكتور مشعل العنزي ادارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض على الدعم والمساهمة في نجاح الفعالية المقامة .
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