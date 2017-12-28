اختتم قسم التوجيه والإرشاد في مركزالتدريب التربوي الدورة التدريبية للمرشدين الطلابيين في جميع المراحل الدراسية والتي كانت عن برنامج تعزيزالسلوك الإيجابي تحت إشراف رئيس قسم التوجيه والإرشاد الأستاذ / محمد بن سالمين الطشة و مشرف التوجيه والإرشاد الأستاذ / علي الحربي (منسق البرنامج )وتقديم المدرب
الاستاذ نواف الدوسري وذلك يومي الإثنين والثلاثاء ٧ – ٨ / ٤ / ١٤٣٩ ..
وقد حضر ختام البرنامج وتكريم المشاركين سعادة مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ / خالد بن عبدالله الحربي ، ووجه كلمة حث فيها المرشدين الطلابيين على تفعيل مثل هذه البرامج في مدارسهم لما لهامناثرايجابي على الطالب والبيئة التعليمية كافة وأن ينقلوا هذه الخبرات إلى مدارسهم وفي ختام كلمته شكر رئيس مركز التدريب الأستاذ / عبدالله الجميعة والجميع على جهودهم التي بذلوها في سبيل ابراز العمل الإرشادي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج