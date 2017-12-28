دشنت المساعده للشؤون التعليميه (بنات) بتعليم الخرج أ.سماح بنت مبارك آل ذيبان حفل أفتتاح أرشيف قسم الإختبارات والقبول بحضور عدد من رئيسات الأقسام وتم خلال الإفتتاح التعريف بالمراحل التيمر بها الأرشيف بدءً من الأرشفة اليدوية حتى الأرشفة الإلكترونية والبرامج التي يتم العمل بها ومراحل تطويرها بدايهً ببرنامج معارف ونهايهً بنظام نور ..
وقامت أ.المهنا بشرح آلية القسم وعرض بعض اللوائح والأنظمه الخاصه ومهامه الفنية والإدارية و ماتم انجازه ..
وفي ختام الجولة أبدت آل ذيبان إعجابها. وثمنت جهود رئيسة قسم الإختبارات والقبول أ.جميله بنت عبدالعزيز المهنا ومنسوباتها على التنظيم والترتيب والإنجاز وأن هذا إستكمال لنجاحات سابقة متميزة تفرد بها القسم ..
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج