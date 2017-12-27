كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، عن تدمير مواقع وصواريخ باليستية وأخرى أرض أرض وعربات محملة بالأسلحة وثكنات عسكرية تابعة للحوثيين.
وأكد في مؤتمر صحفي عُقد لقيادة التحالف، اليوم (الأربعاء)، استمرار عمليات تهريب الأسلحة عبر المنافذ البحرية اليمنية، مشيرا إلى أنه تم ضبط بعض الأسلحة التي حصل عليها الحوثيون من إيران.
ولفت العقيد المالكي إلى أن التحالف رصد موقعا عسكريا للحوثيين في صنعاء إلا أنه تم التغاضي عن استهدافه للشك في أن يكون هناك مدنيون، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تكبّدت خسائر بشرية كبيرة.
وفيما يلي أبرز المواقع التي تم تدميرها خلال الأيام الأخيرة داخل اليمن وعلى الحدود:
– تم الاستيلاء على أسلحة حصلت عليها ميليشيات الحوثي من إيران.
– الحوثيون أطلقوا 83 صاروخا، و66105 مقذوفات على المملكة حتى هذه اللحظة.
– استهداف مخزن يحتوي على صواريخ “أرض – أرض” وصواريخ باليستية.
– استهداف ثكنة حوثية على مقربة من حدود المملكة.
– استهداف طائرات الأباتشي لأحد عناصر الميليشيا يحمل صاروخ سام 7 .
– استهداف مستودع تجميع صواريخ “أرض – أرض” في صعدة.
– استهداف مواقع عدة لأسلحة الرشاش تابعة للحوثيين.
– استهداف موقع لتخزين الألغام على بعد 4 كلم من حدود المملكة.
– استهداف عناصر حوثية متحركة باتجاه حدود المملكة.
– استهداف عربة نقل أسلحة على الحدود بمسافة 400 متر.
– طائرات الأباتشي قامت بعمليات تدمير لسيارات عسكرية تتبع لميليشيات الحوثي.
– استهداف مستودعات للأسلحة ونقاط تجمع لعناصر الميليشيات الحوثية.
وفق”أخبار24″.
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