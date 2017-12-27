أقدمت أستاذة جامعية تعمل في إحدى كليات جامعة حائل على كتابة أبحاث وبيعها إلى طالباتها، فيما قرر مجلس إدارة الجامعة إيقافها عن العمل.
وأوضحت الجامعة في بيان رسمي لها، اليوم الأربعاء، أنها قررت وقف أستاذة جامعة تعمل في إحدى الكليات وكف يدها عن العمل.
وأبانت أن هذا القرار جاء بسبب مخالفتها الأنظمة بكتابة أبحاث وبيعها على طالباتها، مشيرة إلى أنه تم إسناد عمليات اختبار مقرراتها والتصحيح وجميع العمليات المتعلقة بهذه القرارات إلى لجنة أكاديمية تم تشكيلها لهذا الغرض. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج