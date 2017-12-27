رصد مقطع فيديو تهور سائقي سيارتين وتعريضهما سالكي الطريق للخطر في أحد الشوارع بمكة المكرمة.
وأظهر المقطع تعمد السائقين الالتفاف بسيارتيهما بتهور، حيث كان كل واحد منهما يتعمد إغلاق الطريق ومنع صاحبه من التجاوز، وكادا يصطدمان ببعضهما لولا أن أحدهما توقف فجأة عن تحدي الآخر.
وتفيد المعلومات المتاحة بأن الشارع الذي صُوِّر فيه المقطع يقع أمام إحدى المدارس، كما شوهد في المقطع عدد من طلاب المدرسة وهم يقفون على الرصيف الفاصل بين اتجاهي الطريق.
وفق”اخبار24″.
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