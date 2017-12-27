أكدت وكالة أنباء آسيا الدولية ANI، اليوم (الأربعاء)، تعرّض طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، لمشاكل فنية أجّلت إقلاعها من الهند باتجاه الرياض.
كما أوضح موقع “إيربورتيا” المختص بتتبع رحلات الطيران، أن الطائرة المذكورة تحمل الرحلة رقم “sv895” المتجهة من مدينة لكناو الهندية للرياض، حيث كانت مجدولة للإقلاع الساعة 17:30 لتصل في غضون الساعة 20:40 لكنها لم تقلع بعد لعطل فني.
ولم يسجل موقع “فايربوست” الهندي أي إصابات لدى الركاب الذين تم إنزالهم جميعًا بسبب العطل الذي لحق بالطائرة، والذي نتج عن مشكلة في الإطار الأمامي للطائرة أثناء استعدادها للإقلاع.
وفق”اخبار24″.
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