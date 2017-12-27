أدّى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، صلاة الميت على الأميرة نورة بنت سعود بن هذلول، عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله.
كما أدّى نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الصلاة، التي حضرها مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وحضر الصلاة عدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين، على رأسهم الأمير مشاري بن سعود بن ناصر، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، ووزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز عياف، فضلًا عن أشقاء الفقيدة الأمراء “هذلول” و”فهد” و”خالد” و”نواف”، وابنها الأمير ماجد بن محمد بن عبدالمحسن. وفق”اخبار24″.
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