أصدر وزير الإعلام عواد العواد، اليوم (الأربعاء)، قراراً بتحويل القناة “الإخبارية” السعودية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، تبدأ مهامها قريبا.
وكشف القرار أن الشركة ستكون مناصفة بين كل من هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة وكالة الأنباء السعودية، فيما سيرأس مجلس إدارتها مجلس تنفيذي مكون من سبعة أعضاء، عبارة عن ثلاثة أعضاء من وزارة الثقافة والإعلام، ومستقلين من القطاع الخاص، وعضوين من الإذاعة والتلفزيون، ومثلهما من وكالة الأنباء السعودية.
ويستهدف القرار تطوير قناة “الإخبارية” الناطقة باللغة العربية وإطلاق قناة إخبارية باللغة الإنجليزية، وتكون الشركة قادرة على تطوير الخبرات المتعلقة بالأحداث وتحسين تغطية ومتابعة الأخبار المحلية والعالمية والتفاعل مع المتغيرات بما يقدم إعلاماً سعودياً مواكباً.
وقال الوزير العواد: “لدينا مؤسسات إعلامية عريقة في المملكة العربية السعودية، ونحن نعمل معهم من أجل تمكينهم وتقديم كل الدعم لهم، لنقل رسالة المملكة إلى العالم باحترافية ومهنية عالية، عبر استخدام أحدث التقنيات، التي ستمكن وسائل إعلامنا من المنافسة المهنية والتجارية”. وفق”أخبار24″.
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