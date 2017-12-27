أوقفت “شركة عكاظ للنشر الإلكتروني” الصحيفة الإلكترونية التابعة لها “عين اليوم”، مصدرة اليوم (الأربعاء) قراراً بإغلاقها.
وقال رئيس تحريرها وليد الفراج إن قرار الشركة جاء نظراً للظروف الراهنة التي أدت إلى وقف استمرار تمويل الصحيفة وفق خطة كان من المفترض أن تستمر حتى عام 2021.
وأضاف الفراج: “كنت أتمنى استمرارها، لكن الظروف كانت أقوى. شكرًا لكل أسرة الصحيفة على تفهمهم ظروف آخر شهرين”.
وعبر الزملاء العاملون في الصحيفة عن سعادتهم بالتجربة التي خاضوها فيها ولم يكتب لها الاستمرار، فيما أكد إعلاميون أن إغلاق الصحيفة يمثل خسارة للوسط الإعلامي والصحفي.
وكانت الصحيفة قد بدأت قبل سنوات باسم “عكاظ اليوم”، قبل أن تتحول إلى “عين اليوم”، وتخضع قبل أشهر إلى إعادة هيكلة تولى فيها رئاسة التحرير وليد الفراج، وأدارها عدد من الإعلاميين والصحفيين المميزين، قبل أن يتقرر إغلاقها. وفق”أخبار24”.
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