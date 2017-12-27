قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم (الأربعاء)، بسجن متهم يحمل جنسية عربية لمدة 7 سنوات ومصادرة حاسوبه وإبعاده خارج المملكة، وذلك بعد ثبوت إدانته بتأييد تنظيم “داعش” الإرهابي وعزمه على الالتحاق بهم.
كما أدانت المحكمة المتهم الذي اعترف بجرمه، لتواصله مع عناصر ملتحقة بالتنظيم الإرهابي في سوريا عن طريق برنامج التواصل “تيليجرام”، بغرض تهريبه وتخزينه لقنوات ومقاطع ومستندات عبر البرنامج، الذي آثر استخدامه برقم وهمي خشية الوقوع في يد الأمن.
وجاء الحكم أيضًا لعدة اتهامات أخرى، وهي احتفاظه بمستندات ومواد تحمل فكر التنظيم، وإبداؤه الاستعداد لتوفير أدوية طبية لأحد عناصر التنظيم، تبيّن أنه سينقلها إلى ابن المتهم في سوريا للعلاج، كما انتقل من المدينة المنورة لتقديم دعم معنوي لأحد الموقوفين أمنيًا في القصيم.وفق”اخبار24”.
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