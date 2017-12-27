كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عن حصيلة الدعم الذي تلقته الأندية من الجماهير في اليوم الثاني من مبادرة “ادعم ناديك” التي أطلقتها الهيئة، والتي تمكّن الجماهير من دعم الأندية عبر الرسائل النصية القصيرة.
وجاء نادي الهلال في المرتبة الأولى حيث تلقى أكثر من 10 آلاف و500 ريال، يليه الاتحاد الذي دعمته الجماهير بـ5000 ريال، ثم الأهلي بـ4700 ريال، وفي المرتبة الرابعة النصر بـ4300 ريال، ثم الشباب بـ752 ريالاً.
وأكد آل الشيخ أن الأموال التي تتلقاها الأندية في المبادرة ستُخصص للتعاقدات الجديدة ولسداد الرواتب تحت إشراف الهيئة، مشدداً على أن الهيئة لن تسمح بأن تُستخدم هذه الأموال في سداد الديون؛ لأن مسؤولية سداد الديون تقع على عاتق من تسبب بها، وليس على عاتق الجماهير، مجيبا على مغرد سأله إن كان هذا وعدا منه قائلا: “وعد!”.
وأضاف: “أعدكم بإنتهاء وقت الادارات التي تعبث بمصلحة انديتها ! من لم يخدم مصلحة ناديه لا مكان له ومن لن يدفع ويأتي ببرنامج واضح لا مكان له!”. وفق “اخبار24”.
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