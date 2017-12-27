طالبت عضو شورى، بإلغاء صندوق التنمية العقارية، إثر فقدانه دوره الرئيسي الذي تم تأسيسه من البداية باعتباره أحد خيارات المنتجات السكنية.
وأوضحت عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرني، أن صندوق التنمية العقارية متأرجح الوجود، ويقف على قواعد مهزوزة، مشيرة إلى أن دوره أصبح بمثابة استشاري للمواطن، في الدرجة الأولى، وذلك بشهادة مسؤوليه أنفسهم.
وأضافت أنه إذا لم يتبقَّ من مهام الصندوق سوى دوره “الاستشاري” و”التحصيلي”، فلماذا لا يُستعاض عنه بمكتب تحصيل قروض يتبع لوزارة الإسكان، ويُكتفَى فيما يتعلق باستشارات التمويل بما تؤديه وزارة الإسكان حالياً ضمن ما يتصدر واجهة موقعها الإلكتروني من أنشطة «مسارات التملك» و«اتحاد المُلاَّك»؟
يشار إلى أن المتحدث الرسمي للصندوق كان قد صرّح مؤخرا بأن الدور الرئيسي لمركز العناية بالمستفيدين يتمثل بكونه استشارياً للمواطن بالدرجة الأولى، من حيث تقديم المسار التمويلي الأنسب له وفْق حال سجلِّه الائتماني وإمكاناته المالية لسرعة تملكه المسكن المناسب، ويعمل المركز بمثابة حلقة وصل بين المستفيد والجهات التمويلية في برنامج التمويل المدعوم. وفق”اخبار24″.
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