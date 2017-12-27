أكَّد رئيس هيئة النقل العام، الدكتور رميح الرميح، أنه صدر أمر سامٍ بإنهاء مشاكل الحافلات القديمة، مبيناً أنهم في الهيئة يعملون حالياً بالتعاون مع القطاعات الأخرى على استبدال الحافلات القديمة وإحلال أخرى جديدة محلها لتقديم خدمات نقل تليق بمكة المكرمة.
وقال الرميح خلال كلمة له في مؤتمر “إعمار منطقة مكة”، اليوم الأربعاء، إن من ضمن مشاريع النقل العام في المنطقة مترو مكة الذي يصل طوله لـ44 كيلومتراً ويمر خلال 22 محطة، ومترو جدة الذي يصل طوله لـ46 كيلومترا ويمر خلال 25 محطة.
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالحكيم التميمي، إن الإنفاق الحكومي على قطاع الطيران والمطارات في منطقة مكة المكرمة بلغ 40 مليار ريال، مشيراً إلى أن مطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة سيتم افتتاحه في مايو 2018. وفق”أخبار24″.
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