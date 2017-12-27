قدمت جمعية حماية المستهلك مجموعة من الإرشادات والنصائح للمساعدة في ترشيد الإنفاق وتقليل مصاريفك وادخار أموالك، الأمر الذي سيساعدك على تحقيق توازن في تكلفة حاجاتك الدائمة.
وأوضحت الجمعية أنه ينبغي على المستهلك تعلم التخطيط للترشيد المالي من خلال مبادئ مراقبة مصادر الدخل، والادخار والاستثمار، والحماية، والإنفاق الرشيد، والاقتراض غير المفرط.
وأوصت المستهلك بضرورة مراقبة طريقته في الإنفاق وتحديد أولوياته طبقاً لاحتياجاته الضرورية من السلع والخدمات، وتتبُّع المدخرات ومراقبة الممتلكات، بالإضافة للتعرف إلى تفاصيل النفقات وفرص الحصول على تخفيضات، ومن خلال التأكد من المبالغ المستقطعة من النفقات؛ مثل التأمين الطبي والاجتماعي.
وأشارت إلى أهمية الادخار والاستثمار، وذلك بتخصيص حساب بنكي للادخار، ثم البدء بادخار مبالغ صغيرة ورفعها تدريجياً حسب الإمكانيات، والاشتراك في الخدمات التي تمنح خصومات وميزات عند الشراء، وتحديد أولويات للادخار كالتعليم، والعائلة، والمسكن، والتقاعد، وغيرها من الضروريات.
ونصحت جمعية حماية المستهلك أيضاً في مجال الحماية بالتسجيل في أنظمة التأمين والحماية من الأخطار، بالإضافة إلى التعرف على طرق الغش التجاري لتجنُبها.
كما أوصت بأهمية الإنفاق الرشيد؛ وذلك بوضع قائمة بالاحتياجات قبل التسوق والالتزام بها، ومقارنة سعر السلعة في عدة منافذ قبل شرائها، بالإضافة إلى تعويد النفس على الإنفاق المتوازن، ووضع خطة للإنفاق بحكمة.
وتطرقت الجمعية إلى الاقتراض غير المفرط وذلك بالتخطيط الجيد والمقارنة بين أنظمة الاقتراض المناسبة، والبحث على القروض التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ووضع خطة لسداد القرض، مع مراعاة تقليل الفائدة كلما كانت قيمة السداد أعلى، وقراءة شروط وتعليمات التسليف قبل الموافقة عليها.
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