استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقصر اليمامة بالرياض اليوم الأربعاء، رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم، وعقد معه جلسة مباحثات استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها.
كما تضمنت مباحثات خادم الحرمين الشريفين مع ضيفه رئيس مجلس الوزراء التركي استعراض مستجدات كافة الأوضاع في المنطقة.
وكان يلدرم وصل اليوم الأربعاء إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة، لعقد مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد محمد بن سلمان وكان في استقباله بمطار الرياض أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.
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