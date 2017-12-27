نشر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” مقطعا مصورا “فيديو جرافيك”، يكشف أبرز 5 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال غرب إفريقيا تضررا من الإرهاب.
وأوضح المركز أن 19 منظمة إرهابية تعيث خراباً وتدميراً في المنطقة استطاعت جعل 5 دول هي العراق وسوريا وباكستان وأفغانستان ونيجيريا في صدارة قائمة الأكثر تضرراً من الإرهاب.
وشدد على أن وجود هذه المنظمات يعد مبررا وداعيا للعمل على قطع شهية الإرهاب وربط محفزاته. وفق “أخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج