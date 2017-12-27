كشف برنامج “حساب المواطن” عن الحالات، التي يحق للزوجة فيها التسجيل في البرنامج كربة أسرة.
وأوضح البرنامج أن تلك الحالات تتمثل في أن يكون الزوج أجنبيا، أو سجيناً، أو غائباً، أو فاقداً للأهلية، أو يقيم في أحد دور الرعاية الاجتماعية، أو إذا كانت الزوجة مهجورة، مشيرا إلى ضرورة إرفاق المستندات التي تثبت ذلك، من خلال البوابة الإلكترونية.
يذكر أن البرنامج اختار الأسرة لتكون الوحدة المستفيدة من قيمة الدعم، ويكون رب الأسرة هو المستفيد الأساسي، سواءً كان ذكرا أو أنثى على ألا يقل سنه عن 18 عامًا.
ودعا البرنامج المسجلين إلى زيارة حساباتهم في الموقع الإلكتروني لمعرفة نتيجة أهليتهم، أو التواصل مع مركز الاتصال، أو حساب البرنامج في “تويتر”. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج