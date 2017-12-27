قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، أمس الثلاثاء، بالسجن لمدد متفاوتة تتراوح بين 18 شهرا إلى 15 عامًا على 13 مدانا بينهم امرأة في 6 قضايا أمنية منفصلة.
وأمرت المحكمة بتغريم المتهمين بغرامات مالية تتراوح بين 6 آلاف ومليون درهم، والإبعاد عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانتهم في قضايا تخابر وتجسس لصالح إيران وقضايا تتعلق بالإرهاب وحيازة ذخائر بغير ترخيص، والانضمام لمنظمات إرهابية وتعريض مصالح الدولة للخطر.
وضمت قائمة المدانين مواطنين خليجيين وآخرين من جنسية عربية بينهم امرأة، تنوعت اتهاماتهم بين قيام البعض بنشر معلومات خاطئة بقصد الإضرار بسمعة الدولة، أو الترويج والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي أو جبهة النصرة أو أحرار الشام، والتخابر مع دولة أجنبية وإهانة رموز الدولة والخليج.
كما أدين بعض المتهمين بالقيام بمد سفارة دولة أجنبية بمعلومات عسكرية خاصة وخرائط ومستندات ومعلومات حاسمة عن مواقع حقول النفط بالدولة، وآخر سعى رفقة المرأة المتهمة لدى “إيران” بعرض إمدادها بمعلومات عسكرية خاصة بجهة عمله من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري، حيث اتفقت معه على مقابلة الملحق العسكري في السفارة الإيرانية بأبوظبي لعرض ما لديه من معلومات عسكرية.وفق “أخبار24”.
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