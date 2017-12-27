حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه دسمان، بالأحجام “250 و330 و600″، وذلك لاحتوائها على مادة “البرومات” بأعلى من الحد الأقصى المسموح به في مياه الشرب.
وبينت الهيئة أنها سحبت مؤخراً عينات من مياه الشرب المعباة المنتجة محلياً، لقياس مدى مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية، وكشفت نتائج التحليل المعملي عن وجود مادة “البرومات” بأكثر من الحد المسموح به في مياه الشرب وهو 10 أجزاء في المياه المنتجة بمصنع دسمان للمياه بحائل، في العبوات “250 و330 و600”.
وأكدت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لإجبار مصنع دسمان لسحب منتجاته المذكورة من الأسواق، داعية المستهلكين لتجنب استهلاك هذه المنتجات من المياه والتخلص مما لديهم منها.
وفق”أخبار24″.
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