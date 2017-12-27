وصل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إلى الرياض اليوم الأربعاء، وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.
كما كان في استقباله أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، وسفير المملكة لدى تركيا المهندس وليد الخريجي، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة أردوغان كوك، ومندوب عن المراسم الملكية.
وكانت وكالة الأناضول، قد نقلت أمس، عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء التركية، أن رئيس الوزراء بن علي يلدرم، سيلتقي في زيارته للمملكة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لبحث العلاقات بين البلدين والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.وفق “أخبار 24”.
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