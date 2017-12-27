أعلنت شركتا الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس عن عروض وتخفيضات على أسعار بعض الرحلات، بالتزامن مع نهاية العام الميلادي، وقد وصل أسعار بعض الرحلات إلى 1 ريال.
وأطلقت الخطوط السعودية عرضاً بخصم 40% على جميع الرحلات الداخلية، على أن تكون فترة شراء التذاكر خلال الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر 2017، وتكون فترة السفر خلال 1 يناير إلى 31 مارس 2018، لافتة إلى أن العرض غير سار خلال الفترة من 9 يناير إلى 22 يناير 2018.
أما بالنسبة لطيران ناس، فقد أطلقوا عروضاً للرحلات الداخلية والخارجية، وقد بدأت أسعار الرحلات الداخلية من 1 ريال فقط، للرحلات بين مطارات المناطق الجنوبية (أبها، بيشة، جازان، والباحة) ووادي الدواسر، بالإضافة لعروض داخلية أخرى بأسعار تتراوح بين 69 و369 ريالا.وفق “أخبار 24”.
أما بالنسبة للرحلات الدولية بطيران ناس، فتراوحت أسعارها بين 199 ريالا و499 ريالا، لعددٍ من الوجهات من مطارات المملكة إلى وجهات متعددة منها القاهرة والكويت ودبي وبغداد والخرطوم وعمّان والإسكندرية وأنطاكيا وأبو ظبي وبيروت وشرم الشيخ وغيرها.
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