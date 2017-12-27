كشف برنامج “حساب المواطن” عن تلقيه أكثر من 588.7 ألف اتصال منذ إعلان سياسات البرنامج في تاريخ 12 ديسمبر الجاري حتى يوم الأحد الماضي.
وأوضح مركز اتصال البرنامج أنه تفاعل مع متوسط اتصالات يومية بلغ 53.5 ألف اتصال، مشيرا إلى أن يوم 13 ديسمبر وهو اليوم الذي جاء بعد إعلان السياسات، شكّل الأعلى في أعداد المكالمات الواردة المستلمة، التي تم التعامل معها بـواقع 98.6 ألف اتصال.
ويعمل مركز الاتصال الهاتفي خلال أيام العمل الأسبوعية من الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة ليلاً، كما تعمل البوابة الإلكترونية وحساب خدمة العملاء للبرنامج في تويتر بشكل متواصل وعلى مدار الساعة في التفاعل وتقديم الإجابات والإرشادات على الاستفسارات الواردة من قِبَل المستفيدين.
يذكر أن البرنامج أتاح للمسجلين تقديم شكوى على قيمة مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم من البرنامج في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة ضمن الدفعة الأولى، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.وفق “أخبار 24”.
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