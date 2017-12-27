نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية حكماً بالقتل تعزيراً في مواطن، أدين بترويج كمية كبيرة من المخدرات.
واوضحت الوزارة في بيان لها، أن المواطن عمار بن أحمد بن سعيد الغامدي ألقي القبض عليه أثناء ترويجه كمية من مادة الحشيش المخدرة، وأحيل للمحكمة، وكون أنها المرة الثانية التي يضبط فيها متلبساً بهذا الجرم، صدر بحقه حكم بالقتل تعزيراً، وأيدت كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف الحكم.
ثم صدر أمر ملكي يقضي بتنفيذ ما أصدر بحقه شرعاً، فنفذ حكم القتل تعزيراً بحق الجاني المذكور اليوم الأربعاء، وذلك بمحافظة الخبر التابعة للمنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.
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