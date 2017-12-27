وجَّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد اليوسف، اليوم الأربعاء، رؤساء المحاكم الإدارية باستيعاب أكبر عدد ممكن من المتدربات والطالبات بكليات القانون؛ لإطلاعهن على سير الأعمال في محاكم الديوان.
جاء توجيه رئيس ديوان المظالم، للمحاكم الإدارية، نظراً لتزايد الطلبات من قبل المستفيدات بغرض التدريب والتطبيق العملي في المحاكم.
وتضمن توجيه رئيس ديوان المظالم، ضرورة توفير المكان المناسب للطالبات والمتدربات بما يسهل مهمتهن في ذلك، مع تزويد المتدربات بشهادات تدريب ونسخة ورقية وإلكترونية من مدونات الأحكام لديوان المظالم.
وكان ديوان المظالم استقبل في الفترة الماضية أكثر من 165 متدربة من طالبات كليات القانون، بغرض التطبيق العملي والاطلاع على الاجراءات عن قرب، مع إعداد برامج لزيارتهن وفق آلية معينة من قبل جهات الاختصاص في محاكم ديوان المظالم، حتى يستفدن بشكل كامل من زيارة المحاكم.وفق “أخبار 24”.
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