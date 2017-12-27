كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن عدد المشتركين في حملة #ادعم_ناديك بلغ 17 ألف مشترك. مشيرًا إلى أن ذلك يعني ضمان الحصول على 500 ألف ريال شهريًّا لأندية الدوري السعودي للمحترفين.
وقال آل الشيخ عبر مداخلة مع برنامج “أكشن يا دوري”: “كشفت الإحصائية التي أُجريت بعد مرور 24 ساعة علىإطلاق البرنامج أن الهلال يتربع على رأس القائمة بـ7446 مشتركًا، وثانيًا الأهلي بـ3552 مشتركًا، وثالثًا النصر بـ3279 مشتركًا، والاتحاد رابعًا بـ1541 مشتركًا، والشباب خامسًا بـ553 مشتركًا، والاتفاق سادسًا بـ211 مشتركًا، والفتح سابعًا بـ74 مشتركًا، وأُحد ثامنًا 73 مشتركًا، والرائد تاسعًا بـ70 مشتركًا، والتعاون عاشرًا بـ77، والفيصلي في المركز الحادي عشر بـ39 مشتركًا، والفيحاء في المركز الثاني عشر بـ37، وفي المركز الأخير كل من الباطن والقادسية بعشرة مشتركين لكل منهما”.وفق “سبق”.
وعن رسوم الشركة المشغلة قال: “الشركة المشغلة لهذه الحملة تقدم خدمات الحملة مجانًا، وتوجد رسوم بسيطة لهيئة الاتصالات”.
وعن آلية صرف الأندية أموال هذه الحملة قال: “الإشرافعلى صرف الدعم سيكون من هيئة الرياضة؛ ليضمن الجمهور الداعم أن يذهب الدعم إلى مكانه الصحيح”.
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