كلفت لجنة الحكام الرئيسيّة في الإتحاد السعودي لكرة القدم عدداً من الحكام الدوليين لقيادة مباريات الجولة ١٦ من الدوري السعودي للمحترفين والتي جاءت على النحو التالي:
– الباطن والشباب للدولي محمد الهويش
– التعاون والفيحاء للدولي شكري الحنفوش
– احد والهلال للدولي تركي الخضير
– الأتحاد والفيصلي الدولي فهد المرداسي
– الرائد والفتح عبدالرحمن السلطان
فيما تم تأجيل مواجهة القادسية والأتفاق.
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لجنة الحكام تعلن اسماء حكام الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين
لجنة الحكام تعلن اسماء حكام الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين
الخرج اليوم - حمد السويحب :
كلفت لجنة الحكام الرئيسيّة في الإتحاد السعودي لكرة القدم عدداً من الحكام الدوليين لقيادة مباريات الجولة ١٦ من الدوري السعودي للمحترفين والتي جاءت على النحو التالي:
كلفت لجنة الحكام الرئيسيّة في الإتحاد السعودي لكرة القدم عدداً من الحكام الدوليين لقيادة مباريات الجولة ١٦ من الدوري السعودي للمحترفين والتي جاءت على النحو التالي:
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