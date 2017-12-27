أكد صندوق التنمية العقارية أنه سيدعم المستفيد بنسبة 100% إذا كان راتبه الأساسي بالإضافة إلى بدل السكن يبلغ 14 ألفا أو أقل، بحيث يتحمل الصندوق الأرباح البنكية لمبلغ أقصاه 500 ألف.
وأوضح الصندوق أنه في حال كان الراتب أكثر من 14 ألفاً فإن نسبة الدعم تبدأ من 35% إلى 100%، بناء على عدد أفراد الأسرة.
وأشار إلى أن تحديد قيمة التمويل تتم عن طريق الجهة الممولة، والدعم يكون عن طريق الصندوق، مبيناً أن جميع من قدم على قرض بدون شرط الأرض تم تحويلهم على وزارة الإسكان.
ونوه أن سداد الالتزامات المالية يساعد على صدور اسم المستفيد بشكل أسرع في الدفعات القادمة، مؤكدا أنه لا يمكن الاستفادة من الصندوق مرتين.وفق “أخبار 24”.
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