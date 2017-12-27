كشف عضو مجلس الشورى عبدالله الأسيود العلياني عن ملابسات القرار الذي أصدره المجلس أمس بالموافقة على إعفاء المرابطين في الحد الجنوبي، من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية.
وأوضح عضو الشورى العلياني خلال مداخلة مع برنامج “معالي المواطن”، أن الموضوع تم اقتراحه قبل فترة يسيرة من قبل إحدى العضوات بالمجلس، وتمت دراسته من قبل لجنة الإسكان والحج والخدمات، مشيراً إلى أن جميع أعضاء اللجنة درسوا الأمر بشكل يصب في مصلحة المرابطين في الحد الجنوبي.
وأكَّد أنه كان هناك إجماع من أعضاء المجلس بالموافقة على القرار، لافتاً إلى أن دور المجلس انتهى في هذا الموضوع وسيُحيله لمجلس الوزراء وسيتم عرضه على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث سيُدرس بآليات معينة.
ووافق المجلس أمس الثلاثاء على إعفاء المرابطين المشاركين في عمليتي “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل” في الحد الجنوبي من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية.
وفق “أخبار 24”.
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