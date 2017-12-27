أعلنت إدارة نادي النصر مقاطعة برنامج “أكشن يا دوري” المذاع على قناة “MBC Action” ويقدمه الإعلامي وليد الفراج، مبينة أن سبب القرار هو الإساءات المتكررة من البرنامج بحق إدارة النادي ولاعبيه وجماهيره.
وقال نادي النصر في بيان له: “نظراً للتجاوزات المستمرة والإساءات المتكررة بحق نادي النصر، إدارة ولاعبين وجماهير، بالرغم مما يجده البرنامج من تعاون دائم من النادي، فقد قررت إدارة نادي النصر مقاطعة برنامج أكشن يا دوري وعدم التعاون معه إطلاقاً”.
فيما لم يصدر أي تعليق من إدارة القناة أو القائمين على البرنامج رداً على قرار إدارة نادي النصر حتى اللحظة.وفق “أخبار 24”.
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