رصدت صور حضور ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم (الثلاثاء) لمجلس جمع عددا من المشايخ والعلماء والمسؤولين، في ضيافة وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ.
وأظهرت الصور جلوس ولي العهد يتوسط مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان، بالإضافة لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ، ورئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ، وإمام الحرم المكي والمستشار في الديوان الملكي الشيخ صالح بن حميد.وفق “أخبار 24”.
#ولي_العهد في مجلس مع المفتي والشيخ صالح الفوزان وعدد من المشايخ
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