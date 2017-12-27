توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، أن توالي درجات الحرارة انخفاضها على منطقتي الشرقية والرياض.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أن انخفاض درجات الحرارة سيكون مصحوباً برياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من المملكة.
فيما تنشط الرياح السطحية الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، مع تهيؤ الفرص لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق شمال المملكة، بينما تبقى السماء صحواً إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.وفق “أخبار 24”.
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