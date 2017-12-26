كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اليوم (الثلاثاء)، عن التكاليف الفعلية للحفل الذي أقامته مؤخراً بإشراف الهيئة العامة للرياضة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم.
وقالت إن تكاليف الحفل لم تتجاوز 4 ملايين ريال، وشملت جميع تجهيزات الحفل من استقبال وضيافة الفنانين والرياضيين والفرق الفنية والوفود الإعلامية والفنية وموظفي النقل التلفزيوني.
وأكدت “روتانا” أن الإشاعة المتداولة حول بلوغ تكاليف الحفل 200 مليون ريال غير صحيحة على الإطلاق، لافتة إلى أن مصدرها ما سمته “دويلة في المنطقة” التي كان هدفها التشكيك في اللحمة الوطنية.وفق “أخبار 24”.
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