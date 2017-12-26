رفض سلمان المالك عضو شرف النصر السعودي، التعليق عن الأنباء التي تشير لرغبته رغبته في ترؤس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بدعم الإدارة الحالية برئاسة الأمير فيصل بن تركي.
وتواجه إدارة النصر هجومًا جماهيريًا كبيرًا، بعد أن فشل الفريق في العودة إلى المنافسة على البطولات، وتراجعت نتائجه في الدوري هذا الموسم.
وقال المالك في تصريحات إذاعية: “الأوضاع في النادي بعد آخر 4 مباريات مهتزة جدًا، فالنصر من الأبطال الذين يتأهلون دائمًا إلى المباريات النهائية وينافسون على المراكز المتقدمة في الدوري”.
وأضاف “استبشرنا بعد المعسكر الأخير، لكن السقوط الذي حدث مقلق لمحبي النادي، والآن يجب التفكير في بناء فريق للمواسم المقبلة، واستثمار الثروة الحقيقية الموجودة في قطاعات الأولمبي والناشئين، وعدم تبديد الأموال في صفقات لاعبين أجانب لن يكون لها فائدة”.
وتابع: “بالطبع لا أقول بذلك إن الفريق (رمى المنديل) لأن النصر يلعب آخر مباراة مثل أول مباراة، لكن أقصد أن تكون هناك إستراتيجية للاستفادة مما يملكه النادي من مواهب لبناء فريق قوي للمستقبل”.
واختتم حديثه بالقول: “النادي لديه إدارة، والجمهور يرى أن لديها قصورًا، وأنا أعتقد أنها قامت بعمل جيد، وعلى أي حال ينبغي الوقوف مع الإدارة الحالية، وفِعْل الأمر نفسه مع أي إدارة أخرى مستقبلًا”.وفق “كووورة”.
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