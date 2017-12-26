بلغت واردات المملكة من الجوالات خلال قرابة العامين، نحو 31.2 مليار ريال، تنوعت بين عِدَّة أصناف من الهواتف.
وقال عيسى العيسى، المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية، إن عدد الهواتف، التي استوردتها المملكة خلال الفترة من 1 يناير 2016 إلى 12 ديسمبر 2017 بلغت نحو 47.1 مليون جهاز، وَفْقَاً لـ”الاقتصادية”.
يَأْتِي ذلك مع فشل الطرح الجديد لـ”آيفون 8″، و”آيفون إكس”، في تحريك مبيعات آبل في السعودية، حيث رَصَدَت الاقتصادية ضعفاً في مبيعاتها مُقَارَنَةً بالإِصْدَارات السابقة سواء “آيفون 6″، أو “آيفون 7”.
ووَفْقَاً لمتعاملين في السوق من باعة ومشترين، فإن الأسْبَاب وراء ضعف مبيعات هاتفي “آيفون 8″، و”آيفون إكس”، يعود لغلاء الأسعار، التي تراوحت بِحَسَبِ اللون والسعة والموديل بين 3100 إلى 3900 ريال لـ”آيفون 8″، بينما تراوحت أسعار “آيفون إكس” بِحَسَبِ اللون والسعة بين 4300 إلى 5300 ريال، والسبب الآخر يرجع لضعف القوة الشرائية.
مِنْ جَانِبِهِ، قَالَ عبدالله مجرشي، أحد أصحاب محال بيع الجولات، إن مبيعات “آيفون 8″، و”إكس” لا تقارن بمبيعات “آيفون 7″، حيث مَا زال الطلب على الأخير أعلى من الطلب على الموديلات الأُخْرَى؛ نَظَرَاً لارْتِفَاع سعر الإِصْدَارات الجديدة وعدم وجود اختلافات جوهرية بين “آيفون 8″ و”آيفون 7”.
وبين مجرشي أن السوق تُعَانِي ركوداً كبيراً مُنْذُ ثلاثة أشهر، وهذا من الممكن أن يعتبر أحد الأسْبَاب.
بدوره، قَالَ منصور الخويطر، تاجر، إن ضعف القوة الشرائية لدى الزبون، وارْتِفَاع سعر “الآيفون 8″ و”آيفون إكس” جعلت من مبيعات “الآيفون 7″ متمسكة في الصدارة.
وأَضَافَ الخويطر، أن سلوك المشتري تغير من السعي خلف اقتناء آخر وأحدث موديل من الجوالات إلى اقتناء الجوال الذي يقوم بالغرض ورخيص السعر.
وبين، أن” آيفون إكس” الذي تم إِصْدَاره بِمُنَاسَبِةِ مرور عشر سنوات على شركة آيفون، يعد إِنْتَاجه مكلفاً على الشركة الأم لذلك السبب لا أتوقع انخفاض سعره مستقبلاً؛ وَبِالتَّالِي ستظل مبيعاته منخفضة.
مِنْ جِهَتِه، قَالَ مطلق بن سعد الدوسري، أحد الباعة العاملين لدى أحد المحال، إن مبيعات “آيفون 8” أعلى من “آيفون إكس”، لكنها أقل من مبيعات “آيفون 7” لعدة عوامل منها: أن سعر إكس مرتفع، وأَيْضَاً قد تكون الأخبار التي تم تناقلها عن وجود أعطال لها تأثير على قرار المشتري.
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