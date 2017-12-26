يحتوي “البصل” على العديد من الفيتامينات والمعادن، من ضمنها فيتامين C وفيتامين A وB، والصوديوم والكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم وغيرها من العناصر الغذائية المهمة.
وتجعل هذه العناصر لـ”البصل” فوائد صحية للوقاية من الزكام والسرطان وأمراض القلب وهشاشة العظام وغيرها من الأمراض، كما يسبب أضراراً صحية حال تناوله بكثرة.
موقع “livestrong” الأمريكي، عدَّدَ أضرار الإفراط في تناول البصل على صحة الإنسان، كالآتي:
1- الحساسية
بعض الأشخاص يعانون من الحساسية تجاه البصل، لذلك الإكثار في تناوله يسبب لهم طفحاً جلدياً أحمر، وحكة واحمرار العينين، وتورم الفم وصعوبة في التنفس أو انخفاض ضغط الدم، بعد تناول البصل مباشرة.
2- انتفاخ البطن
وفقاً لتقرير أعدته المعاهد الوطنية للصحة فإن المعدة لا تستطيع هضم معظم السكريات، لذلك يجب أن تمر السكريات من خلال الأمعاء حيث يمكن للبكتيريا كسر السكر في عملية تشكل الغازات.
وبما أن البصل يحتوي بشكل طبيعي على الفركتوز، فإن هذا يمكن أن يكون مصدراً للغازات عند بعض الأشخاص مع زيادة انتفاخ البطن ورائحة الفم الكريهة.
3- حموضة المعدة
الإكثار في تناول البصل يزيد من نسبة أحماض المعدة في المريء؛ ما يؤدى إلى الشعور بحرقة المعدة.
وتشير إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص الذين لا يعانون من حرقة المعدة يمكنهم أن يتناولوا البصل النيء دون الشعور بالحموضة.
4- التفاعل مع الأدوية
يعتبر البصل من الخضراوات التي لا تتفاعل مع مكونات الأدوية الأخرى مثل البصل الأخضر الذي يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ك، لكن تناوله بكثرة قد يتداخل مع بعض مكونات الأدوية لذلك يجب استشارة الطبيب قبل الإكثار في تناول البصل.وفق “تواصل”.
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