يعتقد كثيرون أن رفع الهاتف إلى الأعلى نحو السماء يساهم بشكل كبير في تقوية شبكة الاتصال، أملاً بشكل يائس في التقاط نطاق أوسع من التغطية.
ونقل موقع “ذا فيرج”، عن لين زونج، عن أستاذ هندسة كهربائية وكمبيوتر في جامعة رايس الأمريكية، قوله: إنها “وسيلة غير مجدية بالمرة”.
وأوضح “زونج” أن “رفع الذراع لن يساهم في تقوية الاتصال، وذلك لأن استقبال الشبكة معظمه متجانس من حولنا”.
وبينما أكد أن استقبال التغطية عبر الهاتف المحمول في المدن، ما زالت في موضع سؤال، بسبب أن المباني والمساكن تؤثر على الإشارة القادمة للهاتف المحمول، فأشار إلى أن السير لبعض خطوات قد يوفر حلاً بسيطاً للمشكلة.وفق “تواصل”.
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