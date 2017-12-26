كشف مراسل قناة “العربية” في صنعاء، عن الرسائل النصية العسكرية التي وُجدت بالهاتف الجوال الذي كان بحوزة القيادي الحوثي البارز الذي قامت المقاومة الشعبية في اليمن بتسليم جثته للسعودية في منفذ الوديعة، ويرجح الكثير من الخبراء أنه المطلوب “يوسف المداني” قائد القوات الحوثيين في الساحل.
وأوضح مراسل “العربية” في مديرية نهم بصنعاء، محمد العرب، أنه يمتلك رسائل نصية وُجدت بالهاتف الجوال الذي كان بحوزة القتيل، مشيرا إلى أن الرسالة الأولى كانت من شخص يُدعى “حسين محمود” ويقوله فيها: “أخبارك يا سيدي يوسف، كيف حال صنعاء، الحمد لله أخذتوا بثأرنا من (علي) عبد أمريكا”.
وتابع: “أما الرسالة الثانية فكانت من شخص يُدعى (علي الابرص) يقول فيها: (يجب أن نقتل الآن كل القيادات العفاشية)، أما الرسالة الثالثة فكانت من شخص يُدعى (عباس) يقول فيها: (ليش يا سيدي يوسف بقيتم على العفاشيين لحد الآن)”.
وأردف العرب بأن الرسالة الرابعة تبدو لأحد القياديين الحوثيين في المنطقة العسكرية السابعة بطور صنعاء ويُدعى أبو طالب (أبو مران) ويقول فيها: “أخبارك يا سيدي يوسف، هل بدأتم بالتحرك؟”، مبينا أنه مع وجود هذه الرسائل النصية لا يمكن الجزم بأن الجثة التي تم تسليمها في منفذ الوديعة هي ليوسف المداني، وهذا ما سيكشف عنه تحليل الحامض النووي للفصل في هذه المسألة.
يشار إلى أن القيادي الحوثي البارز “المداني” هو المطلوب رقم 8 في لائحة المطلوبين من جانب جهات الأمن السعودية، حيث تم رصد مكافأة قدرها 20 مليون دولار لمن يسلمه حيا أو ميتا.
وفق “أخبار 24”.
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