نُشرت صور نادرة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل، في أوائل قدومه إلى مكة المكرمة، بعد ضمه منطقة الحجاز للدولة السعودية.
وتظهر إحدى الصور، التي التقطها المصور المكي شفيق محمود عام 1343، الملك المؤسس وهو يمتطي جواداً بعد خروجه من المسجد الحرام متوجهاً إلى دار الحكومة (الحميدية)، يرافقه جمع من حاشيته وحرّاسه.
كما تظهر صورة أخرى الملك عبدالعزيز أثناء خروجه من دار الحكومة (الحميدية)، فيما أبرزت الثالثة الملك عبدالعزيز برفقة بعثته الطبية برئاسة الطبيب سالم هنداوي، بعد إجرائه عملية جراحية بالعين عام 1344هـ.
وكانت جامعة أم القرى دشّنت قبل أكثر من عام كتاب “الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الرقمي”، الذي يسرد قصة مصوّرة لمكة المكرمة منذ بداية التصوير وحتى عصرنا الحالي، حيث أفرد الأطلس فصلاً لصور المسجد الحرام ومكة المكرمة في عهد الملك المؤسس.وفق “أخبار 24”.
الملك عبدالعزيز أثناء خروجه من المسجد الحرام متوجهاً إلى دار الحكومة (الحميدية)
الملك المؤسس يخرج من دار الحكومة (الحميدية)
الملك عبدالعزيز مع البعثة الطبية بعد إجرائه عملية بالعين عام 1344هـ
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